Gwen Stefani, nuova versione di Slow clap con Saweetie

La superstar Gwen Stefani pubblica una nuova versione di "Slow Clap" contenente una sorprendente collaborazione pop, quella con la rapper multiplatino Saweetie.

Il brano, sull'abbracciare la resilienza e rimanere fiduciosi anche se ci si sente dei perdenti, è il primo singolo di quest'anno di Gwen Stefani ed è una uptempo divertente, arricchita dai versi di Saweetie. Arriva dopo il successo di "Let Me Reintroduce Myself". Il video del brano è diretto dalla regista Sophie Muller, fedele collaboratrice di Gwen Stefani.

Stefani ha scritto "Slow Clap" con l'hitmaker autore e produttore Ross Golan e all'autore Luke Niccoli, lo stesso team dietro al successo di "Let Me Reintroduce Myself", brano rimasto per oltre 12 settimane nella top20 dei singoli più programmati dalle radio italiane. (ANSA).