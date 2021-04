Alvaro Soler, due date in Italia a marzo

Mentre il suo nuovo singolo Magia sta scalando le classifiche radiofoniche, in attesa dell'omonimo album che uscirà il 9 luglio, Alvaro Soler annuncia il Magia European Tour 2022, che lo vedrà protagonista di 2 concerti in Italia: il 7 marzo al Gran Teatro Geox di Padova e l'8 marzo 2022 al Fabrique di Milano. "La vita è breve - racconta Alvaro Soler -, è fatta per essere divertente. L'isolamento ci ha costretti a riscoprire noi stessi e a concentrarci su quanto possano essere magiche le piccole cose della vita. Per esempio, abbracciare i nostri genitori o guardare il tramonto nel bar all'angolo. A parte tutte le preoccupazioni, ho percepito una solidarietà tra sconosciuti che non avevo mai riscontrato prima, e il desiderio di riunire le persone con la mia musica si è risvegliato in me.

La musica diffonde speranza e ci aiuta a conservare la fiducia".

Biglietti in vendita dal 26 aprile (prevendita anticipate per gli iscritti a MyLiveNation dal 23 aprile).