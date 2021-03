Musica per Roma e Romaeuropa Festival, accordo triennale

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - La Fondazione Musica per Roma e la Fondazione Romaeuropa hanno firmato una convenzione triennale che punta ad accrescere, fino alla fine del 2023, la collaborazione e gli impegni di co-produzione tra le due istituzioni nell'ambito delle prossime edizioni del Romaeuropa Festival. Entrambe le fondazioni sono inserite nel modello operativo definito Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea promosso da Roma Capitale al fine di favorire la collaborazione artistica e produttiva delle istituzioni romane. "Con il piano triennale rafforziamo la nostra collaborazione con Romaeuropa Festival - commenta l'ad della Fondazione Musica per Roma Daniele Pitteri - non solo perché negli anni l'abbiamo trovata proficua e di grande stimolo, ma soprattutto perché viviamo in tempi che vedono necessario lo scambio tra istituzioni per volgere lo sguardo verso il futuro, introducendo novità necessarie a rimettere in piedi la filiera dello spettacolo dal vivo". La collaborazione triennale con Musica per Roma, sottolinea a sua volta il direttore generale ed artistico della fondazione Romaeuropa Fabrizio Grifasi, "risponde ad un'urgenza di rete e cooperazione tra le istituzioni del territorio volta a costruire congiuntamente un percorso di sostegno della produzione culturale contemporanea.

L'Auditorium Parco della Musica ha accolto e accoglierà il Romaeuropa Festival con la sua programmazione di musica e danza, con un forte sostegno agli artisti italiani e ai progetti multidisciplinari mentre il piano di co-realizzazioni permetterà una cospicua presenza di artisti internazionali per riattivare la mobilità sul territorio europeo ed extraeuropeo". La 36/a edizione di Romaeuropa Festival inaugurerà nella Cavea dell'Auditorium il 14 settembre. Un programma che sarà più volte presente sui diversi palcoscenici dell'Auditorium Parco della Musica e che si concluderà il 21 novembre. (ANSA).