Selena Gomez, fuori Revelación, primo disco in spagnolo

E' fuori il nuovo ep della popstar mondiale Selena Gomez, intitolato "Revelación", primo progetto in lingua spagnola della cantante americana.

Il disco è stato anticipato da tre singoli: De Una Vez (che ha accumulato oltre 65 milioni di views su YouTube), Baila Conmigo in collaborazione con Rauw Alejandro e prodotto da Tainy e la collaborazione con Dj Snake intitolata Selfish Love. In totale su Spotify i tre brani hanno già realizzato oltre 135 milioni di stream. (ANSA).