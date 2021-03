Anime di vetro, Casale, Di Michele e Nava cantano le donne

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Sono di vetro ma non sono fragili.

Affrontano il vento a viso aperto anche nella tempesta. Sono le donne, delicate nell'animo e forti nelle avversità. E' disponibile su tutte le piattaforme streaming e download il nuovo singolo di Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava dal titolo anime di vetro su etichetta Suoni dall'Italia.

Il brano sarà inoltre disponibile per l'airplay radiofonico da lunedì 8 Marzo, giornata Internazionale dei Diritti della Donna, per raccontare il mondo femminile.

Il singolo fa parte di una produzione discografica di prossima pubblicazione con brani inediti scritti dalle tre artiste, impegnate anche in un tour dove promuovono giovani cantautrici chiamate a collaborare ad un progetto culturale che si caratterizza per la particolare ispirazione e attenzione alla canzone d'autrice. (ANSA).