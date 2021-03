Hit parade: Sanremo irrompe tra singoli

Emis Killa & Jake La Furia conquistano la vetta della hit parade con la riedizione speciale di "17", uno degli album di maggior successo del 2020. "17 - Dark Edition", oltre a tutto l'album rilasciato a settembre, contiene 5 inediti e 2 RMX.

Tra i singoli, dove si conferma in testa La canzone nostra di

Mace, Blanco & Salmo, fanno irruzione i brani di Sanremo:

Chiamami per nome di Francesca Michielin & Fedez è secondo, Voce di Madame è settimo, Dieci di Annalisa è dodicesimo e Zitti e buoni dei Maneskin quattordicesimo.

Tornando alla classifica degli album, resta al secondo posto 'Obe' (acronimo di Out of body experience), il nuovo progetto discografico di Mace, davanti a 'OK' di Gazzelle che resta in terza posizione.

Alle spalle del podio le new entry: Bro' (Amici 2021), la compilation di Amici di Maria De Filippi e California, il primo album d'esordio da solista di B3N (ovvero Benjamin Mascolo, del duo Benji&Fede).

Giù di una posizione Plaza di Capo Plaza, questa settimana sesto. A seguire Sfera Ebbasta con 'Famoso' e "ALI - Per chi non ha un posto in questo mondo", il primo album de Il Tre, la scorsa settimana in vetta . Chiudono la classifica Marracash con Persona, primo anche tra i vinili, e The Weekend con After hours.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album piu' venduti in Italia

dal 26 febbraio al 4 marzo:

1) 17 DARK EDITION EMIS KILLA & JAKE LA FURIA (EPIC-SONY)

2) OBE, MACE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) OK, GAZZELLE (MACISTE DISCHI/ARTISTI FIRST-ARTIST FIRST)

4) BRO’ (AMICI 2021), AA VV (FASCINO-SONY)

5) CALIFORNIA, B3N (WM ITALY-WARNER MUSIC)

6) PLAZA, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/ATLANTIC/WM ITALY-WARNER MUSIC)

7) FAMOSO, SFERA EBBASTA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) ALI, IL TRE (ATLANTIC/WM ITALY - WARNER MUSIC)

9) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) AFTER HOURS, THE WEEKND (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

Ecco la classifica dei singoli piu' scaricati:

1) LA CANZONE NOSTRA, MACE, BLANCO & SALMO (ISLAND/EPIC UNI)

2) CHIAMAMI PER NOME, FRANCESCA MICHIELIN & FEDEZ (RCA RECORDS LABS-SME)

3) JE NE SAIS PAS, LOUS AND THE YAKUZA, SFERA EBBASTA & SHABLO (COLUMBIA FRANCE/ISLAND-SME)

4) VENERE E MARTE, TAKAGI & KETRA, MARCO MENGONI & FRAH QUINTALE (SONY MUSIC ENTERTAINMENT-SME)

5) FERMA A GUARDARE, ERNIA & PINGUINI TATTICI NUCLEARI (ISLAND-UNI)

Infine la classifica del vinili:

1) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

3) ARIETE, ARIETE (BOMBA DISCHI-UNIVERSAL MUSIC)

4) GREATEST HITS I, QUEEN (USM-UNIVERSAL MUSIC)

5) LEGEND, BOB MARLEY & THE WAILERS (USM-UNIVERSAL MUSIC)