Alvaro Soler torna con il singolo Magia

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Dopo aver segnato con la sua musica le nostre ultime 5 estati, Alvaro Soler torna con il suo nuovo singolo "Magia". Il brano è il primo singolo del nuovo album dell'artista intitolato sempre "Magia" e in uscita il prossimo 9 luglio.

"La vita è breve - ha detto l'artista, reduce da un anno di pausa nel 2020 -, è fatta per essere divertente. L'isolamento ci ha costretti a riscoprire noi stessi e a concentrarci su quanto possano essere magiche le piccole cose della vita. Per esempio, abbracciare i nostri genitori o guardare il tramonto nel bar all'angolo. A parte tutte le preoccupazioni, ho percepito una solidarietà tra sconosciuti che non avevo mai riscontrato prima, e il desiderio di riunire le persone con la mia musica si è risvegliato in me. La musica diffonde speranza e ci aiuta a conservare la fiducia." "Magia" è stato effettivamente ispirata dai fan: "L'estate scorsa ho ricevuto tutti questi messaggi che dicevano: 'Quest'anno è così duro, perché non pubblichi qualcosa?' Mi hanno ricordato il motivo per cui faccio musica ed è stato molto divertente scrivere una canzone dedicata ai miei fan e ho sentito un costante bisogno di ballare durante il processo creativo. Se una canzone ti fa questo effetto, sai che c'è qualcosa di buono in essa." È giusto che "Magia" sia il primo singolo dopo la pausa, "Magia" sarà inoltre anche il nome dell'album previsto per l'estate 2021. "Mi sono reso conto di quanto spesso usiamo questo termine per descrivere delle cose che non potremmo descrivere in altro modo. Non tutto ha bisogno di mille parole, spiegazioni o di una ragione - a volte sono le piccole cose a lasciarci sopraffatti. Le percepiamo e basta." (ANSA).