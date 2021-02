Venerus, la mia Musica Magica è viaggio senza tempo

Un viaggio spazio-temporale, tra mondi magici e atmosfere oniriche. E' Magica Musica, il disco di debutto di Venerus, astro nascente del cantautorato italiano. Un album - in uscita domani - che avrebbe dovuto vedere la luce già qualche mese fa, ma che è stato rimandato per la situazione legata alla pandemia. "E' stato un anno intenso - racconta il 29enne artista milanese -, ma sono contento di aver aspettato fino a questo momento per fare uscire il disco. E' nato dopo due anni di tour e l'ho sempre immaginato nella sua resa dal vivo, perché il live è la mia dimensione. E questo credo venga fuori anche dagli arrangiamenti".

Definisce il suo lavoro "un'arca di Noè, in cui sono finite tutte le cose in cui credo e che che voglio salvare dalla velocità del tempo. Tra le cose che abbiamo imparato quest'anno c'è anche il rallentare. Come artista già ero proiettato al 2022, invece lo stop forzato mi ha ricordato che bisogna prendersi del tempo. Ho preso consapevolezza del lavoro che stavo facendo - racconta felice in collegamento dalla cucina di casa -. Ho avuto il tempo di rendermi conto di cosa significhi questo lavoro per me".

Il disco contiene 16 tracce, di cui 12 coprodotte con Mace, e collaborazioni eterogenee: Frah Quintale, Calibro 35, Rkomi e Gemitaiz per quanto riguarda i featuring, oltre ai produttori Crookers, Tommaso Colliva, Vanegas, amanda lean & not for climbing. "Nessuna di queste scelte è stata fatta a tavolino. Sono dell'idea che le collaborazioni abbiano senso quando c'è empatia, quando c'è connessione tra due persone. Viviamo un momento storico in cui c'è la corsa ai feat, come se fosse la moneta di un disco. Io la penso diversamente: la collaborazione artistica avviene prima di tutto a livello umano. Più che stare al computer, preferisco avere davanti musicisti e strumenti".

Musica Magica, anticipato dai singoli Canzone per un amico e Ogni pensiero vola, colpisce per la scrittura raffinata e l'eclettismo sonoro, alla scoperta di nuove dimensioni che rivelano le molte sfaccettature di un artista difficilmente etichettabile che fonde sonorità soul e R&B all'elettronica in un pop inedito. "Scardinare la questione di genere per me è molto importante. Per chi è appassionato di un mezzo, in questo caso la musica, la forma diventa secondaria. Ora sto ascoltando molto jazz, e probabilmente questo influenzerà la musica che verrà".

Per la presentazione del disco, Venerus ha voluto un vero e proprio lancio nello spazio, effettuato tramite un pallone aerostatico che ha portato con sé il sigillo di Magica Musica e una lettera con il messaggio "in cerca di forme d'amore nell'Universo", sul canale Twitch di Asian Fake. Un "Viaggio Cosmico" durato quattro ore e documentato con una telecamera che ha accompagnato le parole dell'artista.