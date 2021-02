Amadeus, speriamo di avere gli Extraliscio in gara al festival

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Fortunatamente mancano 15 giorni al festival: sono state spostate in avanti le prove degli Extraliscio, ci auguriamo che tutto possa rientrare e che possano essere presenti in gara". Così Amadeus, intervenuto in collegamento da Sanremo a Radio2 Social Club, dopo che Moreno Conficconi degli Extraliscio è risultato positivo il 17 febbraio al tampone rapido prima di entrare al Teatro Ariston per le prove.

"E' stato attivato il protocollo - ha spiegato Amadeus - con i tamponi agli altri componenti del gruppo: oggi si saprà il risultato. Se risulteranno negativi, dovranno fare una settimana di quarantena. Attendiamo il tampone molecolare della persona risultata positiva".

In generale, ha sottolineato il direttore artistico e conduttore del festival, "l'umore è fantastico, non vediamo l'ora di cominciare: ci sono tante cose che stiamo mettendo in piedi. E poi con le prove si ascolta la musica in teatro e si accende finalmente il festival, è il momento più bello in assoluto". "Quando ci sono collegamenti come questo o siamo sul palco - ha aggiunto - abbiamo l'opportunità di togliere la mascherina, che portiamo tutto il giorno. Ovviamente c'è tutta una serie di protocolli da rispettare, che è la parte più faticosa, ma fondamentale per la salute di tutti. Ci avviamo così verso un Sanremo storico".

"Fiorello? Arriverà domenica - ha spiegato ancora rispondendo alle domande di Luca Barbarossa - ma ci sentiamo più volte nella giornata, è carico, ha mille idee. E' solo preoccupato perché sono, come dice lui, lo 'swiffer delle polemiche', le attiro".

All'amico Barbarossa che, commentando il cartello 'Forza Inter' mostrato da Amadeus, lo invitava alla moderazione ("Sei il Draghi della situazione", "sei come Mattarella, super partes"), il direttore artistico ha replicato sottolineando il dovere di "fare intrattenimento" e quindi "trasmettere allegria: la musica è un antidoto fantastico per il nostro umore, abbiamo quotidianamente bisogno di musica".