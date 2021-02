Mike Lennon omaggia John e Yoko Ono con singolo Lady

Mike Lennon, l'asian rapper di Parma, omaggia il suo cognome artistico (Duc Loc Michael Vuong) con la cover del singolo Lady (Carosello Records) realizzata da lui stesso che è anche designer e grafico: evoca il celebre scatto di Annie Leibovitz che ritrae John Lennon nudo abbracciato a Yoko Ono sulla copertina del mensile Rolling Stone.

Il singolo, che arriva dopo il successo del precedente brano "Faccio soldi feat. M¾SS KETA" è una ballad urban dalle atmosfere soffuse, prodotta da Renzo Stone. Una traccia romantica che pone per la prima volta l'amore al centro della produzione del giovane artista di origini vietnamite. "Lady" è un ulteriore step di questa nuova fase artistica dell'artista che lo ha visto raccontarsi in un documentario "From Mono to Stereo" (I miei 2 anni tra musica e follia alla rincorsa di un sogno).

Facendo leva e ironizzando sulle sue origini, estremizzandole, Mike è diventato così il primo rapper asiatico in Italia. Con la sua musica e il suo personaggio, Mike ha cercato di combattere i pregiudizi, cercando di abbattere tutti i cliché sul mondo asiatico. Inclusione sociale, forza d'animo, ambizione, genialità e ironia sono le parole chiave che stanno alla base del progetto Mike Lennon.