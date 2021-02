Sananda Maitreya, uscito singolo "In America"

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Sananda Maitreya (dopo il cambio di nome da Terence Trent D'Arby) apre il 2021 con il suo nuovo lavoro discografico, "Pandora's PlayHouse", il dodicesimo album in studio in uscita il 15 marzo 2021. Pubblicato da TreeHouse Publishing in tutto il mondo, è un doppio album di inediti interamente scritto, prodotto, suonato e arrangiato da Sananda stesso (fatta eccezione per 3 collaborazioni).

Il primo singolo, già disponibile, è il singolo "In America".

"In America" è un brano che denuncia lo stato dell'America di oggi. Caos, corruzione, confusione e la brutalità autoritaria nelle rivolte schiaccianti che il colonialismo occidentale ha incorporato alla radice della società, sono lo specchio reale della situazione statunitense. Anche il video racconta la complessità del grande paese americano.

"In America" è un primo assaggio di un album che è una miscela di rock, psichedelia, soul e R&B dove la voce di Sananda è la forza trainante. (ANSA).