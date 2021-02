"Nun è peccato", Rosa Chiodo duetta con Di Capri

Torna "Nun è peccato", un evergreen della canzone classica napoletana nella nuova versione della giovane artista napoletana Rosa Chiodo in duetto con Peppino di Capri. Già on line il video ufficiale girato negli studi Splash di Napoli, un inno all'amore proposto in una nuova versione, rigorosamente in bianco e nero, in una atmosfera originale.

Il brano è contenuto nell' album 'Cenerentola è nata a Napule' che contiene altre 9 tracce inedite.

''Quando Rosa mi chiamò per farmi ascoltare questo arrangiamento - racconta Peppino di Capri - esclamai : che bello...avrei partecipato volentieri anch'io!''. E così è accaduto. ''Duettare con il Maestro - afferma la Chiodo - è stato per me motivo di orgoglio. Collaborare con uno dei più importanti esponenti della musica italiana ha apportato un prezioso contributo alla mia crescita artistica''.

Il brano, prodotto da Zeus, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. (ANSA).