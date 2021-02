Michele Bravi annuncia La Geografia del Buio tour

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Annunciare un tour nella parentesi più incerta del nostro mondo è un modo per cercare di ricostruire la normalità nel buio che stiamo attraversando. C'è bisogno di spettacoli e sarà un onore potermi esibire per chi avrà voglia di sostenere la musica". Michele Bravi annuncia così il suo ritorno dal vivo, dopo l'uscita dell'album La Geografia del Buio, il 29 gennaio.

Queste le date de La Geografia del Buio tour: 9 novembre 2021 Parma, 14 novembre 2021 Milano, 18 novembre 2021 Venaria Reale (TO), 21 novembre 2021 Padova, 24 novembre 2021 Firenze, 27 novembre 2021 Bologna, 4 dicembre 2021 Roma, 7 dicembre 2021 Pozzuoli (NA), 11 dicembre 2021 Modugno (BA).

Michele Bravi porterà sui palchi d'Italia i brani contenuti nel nuovo disco e alcuni dei suoi singoli di maggior successo, come "Il Diario degli Errori", certificato disco di platino.

