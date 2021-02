Star del K-pop si scusano per video con manichino nazista

I manager della band femminile sudcoreana K-pop GFriend si sono scusati dopo che la leader Sowon è stata raffigurata mentre abbracciava un manichino vestito con un'uniforme dell'esercito tedesco dell'era nazista.

Le immagini scattate durante un video girato in un caffè a tema europeo a Paju, a nord di Seoul, hanno mostrato la 25enne che abbraccia il manichino, gli occhi chiusi e con un sorriso sognante. Le foto hanno suscitato indignazione online dopo che sono state pubblicate durante il fine settimana.

Sowon ha cancellato le foto "subito dopo aver appreso delle implicazioni" della sua azione e sentito "una pesante responsabilità", ha detto la sua agenzia Source Music. "Ci scusiamo per non aver prestato sufficiente attenzione ai fatti storici e alle questioni sociali", hanno detto i manager in una dichiarazione. "Chiniamo la testa in segno di scuse per chiunque sia offeso dai nostri contenuti." Le sei ragazze di GFriend hanno fatto il loro debutto nel 2015 e hanno goduto di diversi anni di successo nell'industria K-pop, pubblicando tre album. Il proprietario del bar dove sono state scattate le foto, un appassionato di storia militare che ha rifiutato di essere identificato per nome, ha detto all'AFP che l'uniforme era quella di "un sottotenente in un'unità di carri armati dell'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale". La mostra non era "destinata a glorificare il nazionalsocialismo", ha aggiunto, ma faceva parte della sua ricerca per un libro sulla storia delle uniformi militari. "Ho anche manichini vestiti con uniformi per le forze alleate nella seconda guerra mondiale in mostra, compresi gli Stati Uniti e il Regno Unito", ha detto. (ANSA-AFP).