Le Nuove Proposte in gara

Gaudiano, Folcast, Greta Zuccoli, Davide Shorty, WrongOnYou, Avincola, i Dellai ed Elena Faggi (gli ultimi due in arrivo da Area Sanremo) sono gli otto giovani artisti che hanno conquistato il pass per l'Ariston, in gara tra le Nuove Proposte.

Ecco l'elenco completo con il titolo del brano che portano in gara.

Gaudiano con Polvere da sparo

Folcast con Scopriti

Greta Zuccoli con Ogni cosa sa di te

Davide Shorty con Regina

WrongOnYou con Lezioni di volo

Avincola canta Goal!

Dellai con Io Sono Luca

Elena Faggi con Che ne so