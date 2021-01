Hit parade, Sfera Ebbasta ancora in vetta

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Nella prima classifica del 2021 Sfera Ebbasta si conferma in vetta ai dischi più venduti della settimana con l'ultimo lavoro dal titolo Famoso, dopo essersi piazzato al secondo delle classifiche annuali, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Balzano in seconda posizione, salendo di due gradini, i Pinguini Tattici Nucleari con l'Ep Ahia!. La band è anche al decimo posto con Fuori dall'Hype Ringo Starr (ottavo disco più venduto nell'anno appena passato). Stabile sul terzo gradino del podio Ligabue con 7 (il disco che contiene sette inediti, usciti dai cassetti e rilavorati).

Quarto, in risalita, BV3 del collettivo Bloody Vinyl, davanti a Tiziano Ferro con Accetto Miracoli: l'esperienza degli altri, il suo primo album di cover (stessa posizione di una settimana fa).

Escono i dischi natalizi (Michael Bublé e Mariah Carey) e rientrano in top ten gli album campioni d'incasso del 2020: al sesto posto Guè Pequeno con Mr. Fini, poi Ernia con Gemelli (rispettivamente quinto e sesto nel 2020). L'ex One Direction Harry Styles è ottavo con Fine Line. Nono il best of Don't worry dei Boomdabash.

Tra i singoli sbanca Una canzone d'amore buttata via, il nuovo brano di Vasco Rossi, uscito il 1 gennaio, mentre tra i vinili i Queen si affermano con Bohemian Rhapsody. Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 1 al 7 gennaio 2021:

1) FAMOSO, SFERA EBBASTA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) AHIA!, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

3) 7, LIGABUE (WARNER RECORDS-WARNER MUSIC)

4) BV3, BLOODY VINYL (ARISTA RELEASE-SONY)

5) ACCETTO MIRACOLI: L'ESPERIENZA DEGLI ALTRI, TIZIANO FERRO (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

6) MR. FINI, GUÈ PEQUENO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) GEMELLI, ERNIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) FINE LINE, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY)

9) QVC9-QUELLO CHE VI CONSIGLIO 9, GEMITAIZ (TANTA ROBA/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) DON'T WORRY BEST OF, BOOMDABASH (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

Questi i singoli più scaricati:

1) UNA CANZONE D'AMORE BUTTATA VIA, VASCO ROSSI (VIRGIN-UNI)

2) BABY, SFERA EBBASTA & J. BALVIN (ISLAND-UNI) 3) DESTRI, GAZZELLE (MACISTE DISCHI/ARTIST FIRST-ARTIST FIRST)

4) SUPERCLASSICO, ERNIA (ISLAND-UNI)

5) ALTALENE, BLOODY VINYL, SLAIT, THA SUPREME FEAT. MARA SATTEI, COEZ (ARISTA-SME)

E infine questa la classifica dei vinili:

1) BOHEMIAN RHAPSODY, QUEEN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

2) LEGEND, BOB MARLEY & THE WAILERS (USM-UNIVERSAL MUSIC)

3) THE WALL, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

4) NO NEED TO ARGUE, THE CRANBERRIES (IMS/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) BACK TO BLACK, AMY WINEHOUSE (USM-UNIVERSAL MUSIC).