Da Ravello concerto del 2/1 per nuovo anno, anche su Ansa.it

La Fondazione Ravello ha organizzato, come da tradizione, un concerto lirico/sinfonico per il nuovo anno. Alle 17, 30 del 2 gennaio diretta streaming anche su Ansa.it, nell'ambito del progetto ANSA per la cultura, dall'Auditorium Oscar Niemeyer con l'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno diretta dalla bacchetta di Jordi Bernàcer che torna a Ravello dopo il successo del Concerto all'alba dello scorso 11 agosto. Con lui all'Auditorium Niemeyer due dei più affermati cantanti d'opera di oggi, Rosa Feola e Saimir Pirgu, affiancati dal soprano Daniela Cappiello e dal baritono Sergio Vitale. Saranno eseguite musiche tratte dalla Carmen di Bizet, dall'Eugene Onegin di Tschaikovski, da La bohème e Gianni Schicchi di Puccini e dalla Vedova Allegra di Lehar. La direzione artistica del Ravellofestival è del maestro Alessio Vlad.



Concerto per il Nuovo anno from GV on Vimeo.

Il concerto, oltre che su Ansa.it e sulle pagine social ANSA, è visibile sul sito www.ravellofestival.com, sulle pagine social della Fondazione Ravello e sul portalecultura.regione.campania.it.