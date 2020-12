Ambrogio Sparagna e i Suoni del Natale oggi su Ansa.it

Anche su Ansa.it, nell'ambito del progetto ANSA per la Cultura, il 24 dicembre alle 18 il maestro concertatore Ambrogio Sparagna apre le danze degli appuntamenti in streaming dell'Auditorium Parco della Musica per “Natale Auditorium-Digital Edition” con una produzione originale, un concerto di musica popolare dedicato a I suoni del Natale in particolare del Lazio ma anche di Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia. Uno spettacolo che mette al centro le voci, gli strumenti musicali, i suoni del Natale attraverso coppie di giovani interpreti che rinnovano la tradizione e ci fanno entrare in quello straordinario e affascinante mondo di suoni che quest’anno rischia di restare in silenzio.

