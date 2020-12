La playlist per alleggerire questo Natale

La cosa migliore che si possa sperare per una playlist è che aiuti ad alleggerire un Natale così difficile. Si può dunque cominciare da "Happy Xmas (War is Over", il classico pacifista inciso da John Lennon con la Plastic Ono Band nel 1971. E, visto che il brano è stato prodotto da Phil Spector, il genio maledetto del Wall of Sound, vale la pena pescare nel leggendario "A Christmas Gift For You", album natalizio (inserito nei 500 migliori titoli di sempre) realizzato da Spector con la sua scuderia: se c'è da scegliere un brano scegliete "Frosty The Snowman" delle Ronettes. Si batte il piedino con il groove swingato di "What Christmas Means To Me" di John Legend con Stevie Wonder. Per rimanere in un ambito jazzistico e non dimenticare la canzone di Natale più classica, si può passare a "White Christmas" nella versione di Charlie Parker, poi un altro super classico, "Let It Snow" nell'interpretazione della Count Basie Orchestra e un gioiello, "Christmas in New Olreans" con Louis Armstrong e la big band di Benny Carter, il "Christmas Waltz" cantato da Tony Bennett , poi si vola con Herbie Hancock con "I'll Be Home for Christmas" e si chiude la sezione Swing con il bluesone orchestrale di "Merry Christmas Baby" di Etta James e la versione sbarazzina di "Santa Baby" di Eartha Kitt. Un passaggio attraverso "Home for Holydays" con Cindy Lauper e Norah Jones e si entra in un'atmosfera più rock pop con "2000 Miles" dei Pretenders, "Christmas Time" degli Smashing Pumpkins, "Christmas (Baby, Please Come Home)" degli U2, "Father Christmas" dei Kinks, "We Wish You a Merry Christmas" degli Weezer, "Thank God It's Christmas" dei Queen, "Christmas All Over Again" di Tom Petty & The Heartbreakers", "Wonderful Christmastime" di Paul McCartney. Per andare poi verso climi più insoliti ecco il duo pop Summer Camp con "Christmas Wrapping", i Fall con "Hark the Herald Angels Sing", i Pearl Jam con "Let me Sleep (It's Christmas Time)", i Ramones con "Merry Christmas (I Don't Want To Fight Tonight", "Christmas in Hollis" dei Run D.M.C. "Santa's Watching You" di Kelly Finnigan (una primizia) fa da ponte verso un po' di groove Soul tipo il James Brown di "Santa Claus Go Straight to The Ghetto" e l'insostibuile "Santa Claus Is Coming To Town" di Bruce Springsteen dal vivo. Infine Robbie Williams (domani ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3) con il nuovo singolo (e video in cui interpreta Boris Johnson) "Can't Stop Christmas" (Columbia Records/Sony Music), contenuto nella versione deluxe dell'album "The Christmas Present" : con spirito ironico riflette su un 2020 senza precedenti: "Babbo Natale è sulla sua slitta, ma ora è a due metri di distanza.", una melodia allegra con il tintinnio dei campanelli per immaginare lo spirito del Natale 2020.