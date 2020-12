Oltre 200mila per Rof in streaming anche su Ansa.it

PESARO - Successo oltre ogni previsione per la sessione autunnale del Rossini Opera Festival 2020, tenutasi a porte chiuse dal 14 al 29 novembre per le restrizioni di legge anti-Covid. Il Teatro Rossini ha ospitato due concerti e cinque serate operistiche: una selezione dei Péchés de vieillesse; le rarità, proposte nella stessa serata, della Messa di Milano e Miserere; tre recite dello spumeggiante Barbiere di Siviglia messo in scena da Pier Luigi Pizzi al Rof 2018; due recite del classico Viaggio a Reims di Emilio Sagi, ripreso da Matteo Anselmi. Tutti gli spettacoli in cartellone sono stati trasmessi in streaming gratuito sul sito web, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Festival. Le cinque recite d'opera sono state trasmesse anche sulla webtv di ItaliaFestival, mentre la prima del Barbiere di Siviglia del 25 novembre ha riscosso un seguito enorme, grazie alla diretta streaming ospitata anche dal sito web dell'ANSA, nell'ambito del progetto ANSA per la cultura.

Complessivamente sono state 218.487 le visualizzazioni uniche, con spettatori provenienti dall'Italia e da altre 177 nazioni da tutto il mondo, tra cui Germania, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Spagna, Olanda, Belgio e Austria. Lo svolgimento del Festival in questa forma inedita ha consentito inoltre di onorare gli impegni contrattuali assunti nei confronti di 258 lavoratori dello spettacolo (orchestre, cori, cantanti, maestri e tecnici di palcoscenico). (ANSA).