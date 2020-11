Andrea Bocelli, decima volta nella top 10 Usa

Andrea Bocelli conquista ancora una volta l'America e per la decima volta un suo album entra nella top 10 dei dischi più venduti negli USA. Un risultato incredibile per un artista italiano che viene celebrato anche con un lungo articolo pubblicato su Billboard america (https://bit.ly/369flaW).

Bocelli con "Believe" (Sugar) entra direttamente al n.1 della Classical Albums, al n.1 della Classical Crossover Albums e al n.5 della classifica delle vendite di album tradizionali di Billboard con 20.000 copie vendute negli Stati Uniti nella settimana terminata il 19 novembre (dati Nielsen Music / MRC Data).

Il tenore ha ottenuto la sua prima top 10 americana nel 1999 con Sogno (n.4), e ha raggiunto il N. 1 con "Sì" nel 2018, entrando nella storia della musica italiana.

"Believe" dà anche a Bocelli il suo 20 ° numero 1 nella classifica degli album classici e il suo 14 ° numero 1 nella classifica degli album di crossover classici, estendendo così il proprio record per il maggior numero di album al numero 1 in entrambe le classifiche.

Il tenore ora è atteso per uno straordinario concerto di Natale in streaming mondiale il prossimo 12 dicembre dal Teatro Regio di Parma, "Believe in Christmas", con la direzione artistica di Franco Dragone, ideatore degli spettacolari eventi del Cirque du Soleil. In pochi giorni sono già oltre 15mila i biglietti venduti in tutto il mondo per l'atteso evento. (ANSA).