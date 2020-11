Boomdabash, album best of per 15 anni di successi

Dopo l'uscita di "Don't worry", incalzante inno alla speranza, Boomdabash annunciano l'arrivo di "Don't worry (Best Of 2005-2020)", una raccolta in pre-order e in uscita venerdì 11 Dicembre su etichetta Soulmatical Music / Polydor (Universal music Italy).

La band è adesso pronta a ripercorrere i primi 15 anni di carriera attraverso una collection di loro grandi successi e brani inediti che sarà disponibile in digitale e in fisico nei formati CD, CD limited edition autografato, LP e LP con T-SHIRT un'edizione da veri fan.

All'interno 22 brani fra cui le più grandi hit come "Mambo salentino", "karaoke", "Per un milione", "Il solito italiano", "Barracuda", "Non ti dico no", a cui si aggiungono tre inediti tra cui il singolo apripista che titola l'intero progetto "Don't worry", "Marco e Sara" e "Nun tenimme paura" feat Franco Ricciardi. Non trascurabili i due brani come "Danger" e "She's mine", i primi ad aprire la carriera della band e incisi per la prima volta in assoluto su un supporto fisico.

"Se ci guardiamo alle spalle rifaremmo tutto quello che abbiamo fatto fino qui - dichiara la band - sono stati 15 anni intensi, pieni di gioia e di molti sacrifici. La musica ci ha dato la forza di superare molte difficoltà e per questo non l'abbiamo mai abbandonata. Don't worry - il best of è molto più di una raccolta di successi e brani inediti, è la fotografia del nostro modo di vivere e concepire la musica, è l'essenza dei nostri primi 15 anni insieme".

Dopo il successo di "karaoke", hit già certificata triplo disco platino, regina dell'estate 2020 e sulla scia di memorabili hit multiplatino che hanno conquistato davvero tutti, Boomdabash con "Don' t worry lanciano un brano ricco di energia e positività, un invito a non perdere la speranza nonostante i molti momenti bui del presente. (ANSA).