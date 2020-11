Magazzini musicali, nuovo format su Rai2, Radio2 e RaiPlay

Le classifiche settimanali Fimi-Gfk come spunto per una narrazione più ampia del mondo della musica e delle sue connessioni con i linguaggi e le tendenze della società attuale, tra esibizioni live, approfondimenti e rubriche tematiche. E' l'idea al centro di Magazzini Musicali, il nuovo format che andrà in onda da sabato 2 gennaio nel pomeriggio di Rai 2, oltre che su Radio 2 la domenica alle 18.00 e su Rai Play.

Ideato e prodotto da Massimo Bonelli con iCompany, il branded content realizzato da Rai Pubblicità è stato presentato oggi in una conferenza stampa in streaming inserita all'interno del programma della Milano Music Week.

A Magazzini Musicali, condotto da Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo, già voci di Rai Radio2, gli artisti si esibiranno rigorosamente dal vivo in presenza o in location esterne dislocate per la penisola. Gli ospiti di puntata si racconteranno e si confronteranno sui temi della settimana, sia dal punto di vista generazionale sia da quello artistico. Nel salotto del programma ci saranno anche personaggi legati alla musica come attori, influencer, produttori ed esperti. Lo show verrà realizzato in un magazzino a Roma in un'ambientazione di tipo 'industrial' tra strumenti musicali del passato e del futuro.