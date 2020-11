Riccardo Fogli torna con nuova versione di 'Mondo'

Riccardo Fogli torna con una nuova versione di 'Mondo', il suo primo successo da solista del 1976: 'Mondo 2020 - Sono un uomo che ha vissuto' sarà disponibile dal 27 novembre. A sorpresa nel singolo, un ospite d'eccezione: l'amico di sempre Dodi Battaglia alla chitarra elettrica.

Dopo l'esperienza della reunion dei Pooh e la collaborazione, durata due anni, con Roby Facchinetti, e a pochi giorni dal doloroso addio a Stefano D'Orazio, Fogli ripubblica il suo brano degli anni '70 in una veste musicale completamente rivisitata, e insieme annuncia la nuova collaborazione con Azzurra Music.

Il primo successo da solista dell'artista, con il testo scritto da Carla Vistarini e la musica di Luigi Lopez, è stato integralmente riarrangiato da Filadelfo Castro (produttore, arrangiatore e compositore per molti artisti di fama nazionale e internazionale, tra i quali Tiziano Ferro, Pooh, Max Pezzali, Al Di Meola, Paolo Nutini, Chris Joyce dei Simply Red). Già disponibile in pre-order su Azzurra Music in versione 45 giri colorato con tiratura limitata a sole 500 copie ed autografato, 'Mondo 2020' avrà anche un videoclip di prossima pubblicazione, che ripercorrerà alcuni momenti della carriera di Fogli.

"Cos'è cambiato nel 'Mondo' di ieri e di adesso? Probabilmente non molto - dichiara Riccardo Fogli. Ancora dedico a mia moglie canzoni d'amore. Non mi sento diverso da ieri. Mi piace scoprire il miglior senso estetico nelle cose e nelle persone, per rintracciare bellezza nella realtà e nelle relazioni. Sono un uomo che ha vissuto e per questo la vita mi ha insegnato riflessione e pazienza. Aggiusto quello che si può rimettere apposto e se il mondo mi ha piegato nel mio cuore io sono pulito, credi… Come canto in 'Mondo'".