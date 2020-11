Teatro Massimo di Palermo concerti in streaming, 14 novembre su ANSA.it

"Non vi lasceremo senza musica" è la promessa che campeggia nello striscione esposto sulla facciata del Teatro Massimo di Palermo dal giorno della nuova chiusura al pubblico per le ultime misure di contenimento del coronavirus. Da sabato 14 novembre prenderà il via una programmazione speciale di concerti e un balletto eseguiti dal vivo, in assenza di pubblico, pensata e realizzata ad hoc per il web. La nuova programmazione del Teatro Massimo si inserisce e contribuisce a dar forza anche al progetto da poco varato da ANFOLS (l'Associazione delle Fondazioni Lirico Sinfoniche Italiane) presieduta da Francesco Giambrone, che ha creato un palinsesto nazionale di opere e concerti da trasmettere sui canali web e social di ognuna delle Fondazioni ma anche sulle pagine ANSA. che ha sposato l'iniziativa.

Il programma, creato con la collaborazione e il contributo artistico di tutte le Fondazioni aderenti vedrà il primo contributo del Teatro Massimo sabato 14 novembre alle 19.00, con il concerto diretto da Omer Meir Wellber che sarà trasmesso anche su Ansa.it. "È un grande impegno collettivo - afferma Giambrone - che ha l'obiettivo di mantenere vivo il Teatro, rafforzare, e ampliare il rapporto con il pubblico, ma anche preservare la qualità e l'occupazione delle compagini artistiche e tecniche." Il programma vede il ritorno a Palermo del direttore musicale Omer Meir Wellber sul podio dell'Orchestra del Teatro Massimo: sabato 14 novembre alle 19.00, l'esecuzione di due tra i più compiuti capolavori musicali dell'impressionismo francese del novecento, il Prélude à l'après-midi d'un faune di Claude Debussy, ispirato a Stéphane Mallarmé, e a seguire Pelléas et Mélisande, suite op. 80 di Gabriel Fauré. A seguire la Sinfonia n. 8 in si minore, una delle più note di Franz Schubert "Incompiuta", l'unica tra le varie incompiute di Schubert che sia possibile eseguire poiché i due movimenti, Allegro moderato e Andante con moto, sono stati portati a termine.