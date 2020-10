Gli eredi di Caruso, "Sia la Rai a gestire gli anniversari"

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Sia la Rai a celebrare gli anniversari di Enrico Caruso. E' la richiesta che gli eredi del grande tenore hanno fatto al Cda di Viale Mazzini insieme a compositori, editori e giuristi. Nella lettera si ricorda l'iniziativa del consigliere Riccardo Laganà che ha invitato l'Azienda della quale è Amministratore a "patrocinare e coordinare" le ricorrenze legate a Caruso e si ribadisce che "nei prossimi tre anni per la RAI si presenta l'occasione di celebrare Enrico Caruso con una varietà di contributi di valore eccezionale: due anniversari (il 2 agosto del 2021 saranno 100 anni dalla morte di Enrico Caruso e il 25 febbraio del 2023 i 150 anni dalla sua nascita) potenzialmente in grado di conferire all'Italia una condizione favorevole in più nelle relazioni internazionali in termini di simpatia e considerazione per il suo Artista universalmente più celebre di tutti i tempi".

Tra le firme , insieme al nipote Eric Murray e ai pronipoti Enrico e Riccardo Caruso , quelle di Giorgio Assumma, giurista, direttore della rivista Il Diritto d'Autore, SIAE) Claudio Buja,presidente Universal Music Publishing Ricordi, consigliere di gestione della SIAE, Paolo Dossena produttore discografico ed editore musicale,Pietro Gargano,giornalista e biografo di Enrico Caruso,Aldo Mancusi presidente Enrico Caruso Museum of America.

(ANSA).