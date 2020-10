Yorke, io regista? Non posso, musica mi ossessiona

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Un legame tra musica, in forme sempre nuove e immagine è da sempre al centro del lavoro di Thom Yorke, il leader dei Radiohead, che ha da poco debuttato anche come compositore di colonne sonore firmando le musiche di Suspiria di Luca Guadagnino. Capitoli artistici di cui ha parlato nell'ultimo Incontro ravvicinato della 15/edizione della Festa del Cinema di Roma. Oltre un ora e mezza di conversazione con Antonio Monda e Francesco Zippel, centrato sulle colonne sonore, attraverso clip di film e video scelte dal rocker, da Incontri ravvicinati del terzo tipo a 2001 Odissea nello spazio, da Oltre il giardino alla serie sequel di Twin Peaks firmata da David Lynch ("Nessuno può essere libero come lui").

Nonostante il suo amore per il cinema Yorke dice no a un suo possibile debutto come regista: "La verità è che se avessi una vita parallela a questa, con tempo e spazi a disposizione, lo farei, ma non è possibile, sono ossessionato da quello che cerco di realizzare musicalmente". Poi "una cosa è lavorare in studio, con i tuoi amici, un'altra è fare quello che fa ad esempio un regista come Paul (Thomas Anderson, che ha diretto Anima, il corto legato all'uscita dell'omonimo album da solista di Yorke del 2019). Avere a che fare con un immenso cast tecnico e artistico, senza mai perdere la calma, improvvisando... non sarei mai capace di farlo" spiega il rocker, sereno e rilassato capace di regalare anche qualche commento e battuta in italiano (è sposato all'attrice italiana Dajana Roncione presente in sala, ndr) . La clip di Taxi Driver (rivisto da poco insieme alla figlia 16enne) , con la colonna sonora di Bernard Herrmann, porta il musicista ad accennare al suo nuovo progetto musicale: "Proprio ora sto cercando di realizzare qualcosa di molto simile a questa musica anni '70, con accordi semplici ma capaci di avere un impatto straordinario". (ANSA).