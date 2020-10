Almamegretta, Sanacore era ed è inno alla diversità

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Per festeggiare i 25 anni dalla pubblicazione dell'album 'Sanacore', gli Almamegretta hano rilasciato una versione rimasterizzata, con l'aggiunta di due inediti. La storica band napoletana, capostipite di una scena fondamentale per la scena musicale italiana degli anni Novanta, torna in scena con quella che di fatto è stata la pietra miliare, il disco più 'mediterraneo', di una carriera che ha preso strade differenti nel corso degli anni.

"Dopo Sanacore - ha raccontato Raiz, voce della band - siamo andati avanti nella nostra sperimentazione anche arrivando a fare tutt'altro, ma il mix di generi e culture di questo album ha rappresentato qualcosa di importante. Era un disco politico, sociale, che guardava agli elementi umani. Il mondo stava cambiando, sarebbero cambiati gli equilibri demografici e ci sarebbe stata l'inevitabile immigrazione, quella vera".

Alla scaletta originale, la versione rimasterizzata vede l'aggiunta di due singoli inediti ritrovati nell'archivio, un brano dub prodotto da D.raD (Stefano Facchielli, scomparso nel 2004 in un incidente stradale) e un pezzo strumentale mixato da Adrian Sherwood, produttore discografico e dub master britannico.