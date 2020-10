Hit parade, ancora primo collettivo rap Bloody Vinyl

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - BV3, progetto del collettivo Bloody Vinyl, con i rapper Slait, Low Kidd, Tha Supreme e Young Miles, si conferma per la terza settimana consecutiva in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Subito dietro nuovi ingressi sul podio: al secondo posto Mentre nessuno guarda, il nuovo lavoro di Mecna, il rapper cantautore, davanti a Speranza con L'Ultimo a morire.

Carl Brave perde due posizioni e scivola a quarto posto con Coraggio, precedendo Emis Killa e Jake La Furia stabili quinti con 17. Il 18enne rapper milanese Rondodasosa piazza al debutto il suo Giovane Rondo al sesto posto. Achille Lauro è settimo con 1969 Achille Idol Rebirth. Poi Ernia con Gemelli (che è anche primo tra i singoli con Superclassico) e Guè Pequeno con Mr.

Fini.

Chiude la top ten Note di viaggio Capitolo 2: non vi succederà niente, con le canzoni di Francesco Guccini, riarrangiate da Mauro Pagani e cantate dai big della musica italiana. Tra i vinili, è Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle, a prendersi la vetta con il suo progetto solista Forever (undicesimo tra gli album).

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 16 al 22 ottobre 2020:

1) BV3, BLOODY VINYL (ARISTA-SONY)

2) MENTRE NESSUNO GUARDA, MECNA (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

3) L'ULTIMO A MORIRE, SPERANZA (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC)

4) CORAGGIO, CARL BRAVE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) 17, EMIS KILLA & JAKE LA FURIA (EPIC-SONY)

6) GIOVANE RONDO, RONDODASOSA (WM ITALY-WARNER MUSIC)

7) 1969 ACHILLE IDOL REBIRTH, ACHILLE LAURO (ELEKTRA RECORDS ITALY-WARNER MUSIC)

8) GEMELLI, ERNIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

9) MR. FINI, GUÈ PEQUENO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) NOTE DI VIAGGIO CAPITOLO 2: NON VI SUCCEDERÀ NIENTE, FRANCESCO GUCCINI, MAURO PAGANI (BMG RIGHTS MANAGEMENT-UNIVERSAL MUSIC)

Questi i singoli più scaricati:

1) SUPERCLASSICO, ERNIA (ISLAND-UNI)

2) DESTRI, GAZZELLE (MACISTE DISCHI/ARTIST FIRST-ARTIST FIRST)

3) ALTALENE, BLOODY VINYL, SLAIT, THA SUPREME FEAT. MARA SATTEI, COEZ (ARISTA-SME)

4) A UN PASSO DALLA LUNA, ROCCO HUNT & ANA MENA (RCA RECORDS LABEL-SME)

5) HYPNOTIZED, PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS (COLUMBIA-SME)

E infine questa la classifica dei vinili:

1) FOREVER, FRANCESCO BIANCONI (BMG RIGHTS MANAGEMEN-WARNER MUSIC)

2) 1969, ACHILLE LAURO (ELEKTRA RECORDS ITALY-WARNER MUSIC)

3) MENTRE NESSUNO GUARDA, MECNA (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

4) NOTE DI VIAGGIO CAPITOLO 2: NON VI SUCCEDERÀ NIENTE, FRANCESCO GUCCINI, MAURO PAGANI (BMG RIGHTS MANAGEM.-UNIVERSAL MUSIC)

5) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC). (ANSA).