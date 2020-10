Ensi, il rap è una maratona, non una corsa ai 100 metri

E' in uscita il 23 ottobre il nuovo progetto discografico di Ensi, è un EP e s'intitola 'Oggi'. Quello del rapper è un progetto aperto, che punta ad avere altri sviluppi e che segna di fatto il suo ritorno ufficiale sulle scene a distanza di un anno dall'ultimo lavoro in studio. "Con questo lavoro sono uscito dalla mia comfort zone - ha detto Ensi - perché solo chi muore non sente prima o poi la necessità di cambiare. Ho mantenuto i capisaldi del mio rap ma cercato di cambiare molte pedine, a cominciare dai produttori a cui mi sono affidato".

Il disco, che è stato anticipato dai singoli 'Specialist', prodotto da Gemitaiz, '090320' e 'Mari' con la collaborazione di Giaime, è nato per consentire al rapper di scrivere un racconto più articolato e l'EP può essere considerato una sorta di risultato del connubio tra la discografia passata e presente del rapper. "Mi piace pensare alla mia musica come ad una palla lanciata nel baseball - ha detto Ensi - che fino ad un certo punto sembra andare in una direzione e poi, all'improvviso, va da un'altra parte. La mia generazione mi porta ad essere una sorta di giovane veterano del rap, perché sono tra quelli che sono nati nell'era digitale ma che ancora hanno conosciuto l'analogico".

Nei testi affilati, riferimenti alla cultura pop e rap di ieri e di oggi, con il mondo e l'attualità raccontata in modo schietto. La scaletta dell'EP si apre con il brano '090320', prodotto da Kanesh e il cui titolo si riferisce alla data di inizio del lockdown da COVID-19, periodo in cui Ensi, come tanti, si è trovato a riflettere su se stesso e sul mondo. A differenza di tanti, però, la voce di 'Specialist' e di 'Non sei di qua', ha messo il suo pensiero in forma rap. "Penso che non stiamo correndo per vincere i cento metri - ha commentato Ensi - ma per arrivare in fondo ad una maratona. Anche nel rap c'è chi giustifica tutto con il successo, i numeri. Anch'io volevo comprare casa a mia mamma, ma questo non poteva essere l'obiettivo quanto piuttosto la conseguenza di un lavoro". Per la produzione di 'Oggi', Ensi si è avvalso del contributo di nomi di spicco tra i producer più talentuosi e apprezzati del momento, come 333Mob, Andry The Hitmaker, Chris Nolan, Gemitaiz, Kanesh e Strage, che hanno curato le sonorità dei brani dall'inizio alla fine, cucendole su misura alle rime del rapper.