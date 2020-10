Nina Zilli, io positiva al covid, contagiata forse a cena

La cantante Nina Zilli si va ad aggiungere alla lunga lista di personaggi vip risultati positivi al coronavirus. Lo rende noto la stessa artista in una serie di stories sul suo profilo Instagram in cui racconta anche come potrebbe essersi contagiata, e questa è la sua ricostruzione: "Molto probabilmente l'ho preso ad una cena. Tutto il ristorante era senza mascherina, perché quando si mangia… Ecco, vi consiglio di non andare al ristorante, di non stare più in luoghi chiusi affollati. Io mi sono quarantenata, ma vi consiglio di di smettere la vita sociale questa e la prossima settimana. Ho fatto di tutto per non prenderlo, ve lo giuro.

Eppure va oltre il nostro controllo".

In un altro post scrive: "Oggi sono #cleopatra, servono sempre un po' di autoironia e figaggine indotta da una app, quando la fortuna è cieca e la sfiga ci vede benissimo. Mi metto nel mio "sarcofago" e aspetto la prossima reincarnazione".

Nina Zilli prova anche a sdrammatizzare su Instagram la notizia della sua positività al Covid-19: "Ho il Covid. Negli ultimi 5 giorni: 2 tamponi negativi, 1 sierologico negativo. E dopo un'ora dal sierologico negativo… mi è venuta la febbre", già in isolamento, ha raccontato ai suoi follower di aver comunque fatto di tutto per evitare il contagio, e di essersi sottoposta più volte a tampone ed esame sierologico (sempre pagati di tasca sua, raddoppiando le analisi in occasione di sue ospitate in tv): "Lo facevo chiaramente per proteggere la mia famiglia, ancor prima di me. Sappiate che non ha funzionato".