Bollani per la prima volta direttore e solista a Bologna

Dopo il successo della passata stagione, il pianista e compositore Stefano Bollani torna a suonare con la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna il 19 ottobre alle 20.30 all'Auditorium del PalaDozza. Artista poliedrico che ama sperimentare e sconfinare in generi musicali diversi, dalla classica al jazz, dalla canzone d'autore al pop-rock italiano, Bollani è anche scrittore, autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi.

Con la Filarmonica del Comunale il musicista milanese, che sarà protagonista per la prima volta nella doppia veste di direttore e solista, interpreterà il Concerto per pianoforte e orchestra N. 23 in la maggiore di Mozart, scritto nel 1786 in un periodo particolarmente positivo per il compositore, che stava lavorando con slancio anche all'opera Le nozze di Figaro.

A seguire, Bollani presenterà la sua composizione Concerto Verde per pianoforte e orchestra da camera, della quale ha curato anche l'orchestrazione, eseguita per la prima volta a giugno 2019 a Buenos Aires. Nato sulla scia del brano del 2017 intitolato Concerto Azzurro, questo secondo lavoro ispirato dal pensiero religioso induista è dedicato al quarto chakra del cuore che è di colore verde: simboleggia quindi un inno all'amore, tout court e per la musica.

Il 18, 20 e 21 ottobre il Teatro Comunale presenterà anche quelle tre recite di Madama Butterfly, il capolavoro di Giacomo Puccini, in scena lo scorso febbraio ma interrotto dalla pandemia. (ANSA).