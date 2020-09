Zayn, esce il singolo Better, anticipa nuovo album

(ANSA) - ROMA, 25 SET - E' uscito Better, il nuovo singolo dell'ex One Direction Zayn. Scritto dallo stesso Zayn - appena diventato papà -, il brano è il primo brano estratto dal suo nuovo album di prossima uscita per RCA Records/Sony Music.

E' online anche il videoclip ufficiale del brano, che in poche ore dalla pubblicazione ha già totalizzato più di 1 milione di visualizzazioni, e si aggiunge alla collezione di video del cantante che ad oggi vanta più di 3,5 miliardi di visualizzazioni su Youtube.

Con l'album di debutto "Mind of Mine", Zayn è diventato il primo artista uomo solista al mondo ad essere allo stesso tempo al #1 nelle classifiche degli album del Regno Unito e degli Stati Uniti nella prima settimana di pubblicazione. Il suo secondo album "Icarus Falls", pubblicato nel 2018, ha raccolto oltre 5 miliardi di stream in meno di un anno. (ANSA).