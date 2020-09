Annalisa, esce l'album Nuda e mi libero dagli orpelli

ROMA - Il nuovo lavoro era pronto già per uscire a marzo, ma il Covid-19 ne aveva fermato la corsa. Ora Nuda, settimo album di Annalisa, vede finalmente la luce (il 18 settembre per Warner Music), anticipato dai singoli Houseparty, Vento sulla Luna e Tsunami. "Ed è un disco decisamente migliore di quello di marzo - racconta la cantautrice ligure -, perché questi mesi mi hanno permesso di curare ogni dettaglio, rivedere gli arrangiamenti, approfondire il discorso". Già dal titolo, l'obiettivo di Annalisa è chiaro: "Mi metto a nudo dal punto di vista umano, ma anche da quello artistico. Via filtri e orpelli, per far arrivare altro, nel bene e nel male, perché ormai siamo abituati a far arrivare solo la parte migliore di noi che però non è l'unica", spiega lei che afferma di vivere la musica in maniera totalizzante "e non c'è un'Annalisa privata e un'Annalisa sul palco, sono sempre e solo io. E' la mia vita sempre. E anche se in questo modo sei alla mercé del giudizio altrui, lo trovo un bel messaggio di vicinanza con il prossimo".

Nel disco ("che ho costruito pensando a un lato A e un lato B, ovvero quello che di solito è sullo sfondo, i dettagli che danno profondità, che poi sono le mie due anime che si completano a vicenda") tredici brani e quattro collaborazioni eccellenti con Rkomi (Vento sulla Luna), J-Ax (Romantica), Achille Lauro (N.U.D.A. (nascere umani diventare animali) e Chadia Rodriguez (Principessa). Una strada, quella delle collaborazioni, anche per sperimentare territori inesplorati per la cantautrice di Savona. "Ogni duetto - spiega - approfondisce un lato che l'ospite rappresenta". E allora Chadia è il simbolo dell'emancipazione e della rivalsa femminile. Anche nel mondo della musica, dove le donne hanno vita dura. "Non mi sento ostacolata dall'essere una donna cantautrice, ma di certo c'è da impegnarsi di più per essere credibili. Colpa di un retaggio culturale duro a morire e per questo è importante continuare a parlarne". J-Ax, invece, rappresenta l'affermazione del proprio essere oltre gli stereotipi e le convenzioni, Lauro il gioco e la follia in musica, Rkomi la gentilezza della scrittura anche negli argomenti più pesanti.

E a proposito di argomenti difficili, Annalisa coglie l'occasione anche per rispondere alla chiamata alle armi di Ghali sulla morte di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte dal branco a Colleferro. "Ghali ha fatto bene a sollecitare i colleghi a esporsi. Io sono con lui. Chi ha la possibilità di arrivare a tante persone ha il dovere, in situazioni di gravità assoluta, di prendere posizione". E Annalisa lo ha fatto anche su Instagram, dove qualche giorno fa ha scritto: "Quello che è successo è inaccettabile, triste, drammatico, e ancora peggio sono le cose che sono state dette dai famigliari dei suoi ASSASSINI. A cosa serve seminare odio? Mettere l'accento sempre e solo sulle differenze?".

Il discorso finisce anche su Sanremo ("per ora non ci penso, ma non mi precludo nulla") e sull'ipotesi di un Ariston senza pubblico in tempo di Covid-19. "Faccio fatica a immaginarlo, ma si fa quel che si può". Come gli eventi di qualche giorno fa all'Arena di Verona a pubblico ridottissimo. "E' stata comunque un'emozione esserci, non tanto per noi, quanto per tutti i lavoratori dello spettacolo coinvolti. La musica ha tante vie per prendere il volo, in questo momento è tutto più difficile, con soluzione che speriamo siano transitorie, ma non ci arrendiamo. Stiamo ripartendo con tanta energia positiva". La stessa Annalisa ha dovuto rimandare di un anno "Il Party sulla luna", la festa/concerto fissata per il 4 maggio 2020 al Fabrique di Milano e ora rimandata al 5 maggio 2021. Intanto per l'uscita di Nuda è stato organizzato con Mondadori Store il "Nuda" Release Party, il 17 settembre alle 21.30, dove l'artista presenterà l'album e si esibirà in uno showcase con domande e live chat con i partecipanti.