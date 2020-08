Coronavirus: Renis consola moglie Rolf Feltsche con serenata

Tony Renis sorprende la moglie di Rolf Feltscher, difensore dei Los Angeles Galaxy cantando 'Quando Quando Quando', come tributo per il padre morto di Covid-19 lo scorso maggio in Italia. Giuliana Fletcher era molto legata al padre il quale le cantava sempre la canzone di Renis da piccola. Quando il calciatore svizzero-venezuelano ha scoperto di avere un amico in comune con il cantante italiano, ha organizzato una performance a sorpresa per la moglie.

Fletcher ha portato la moglie e la figlioletta in uno studio di registrazione a Los Angeles dicendo di dover registrare una cover di una canzone di Michael Jackson invece con grande sorpresa di Giuliana in video da Roma è apparso Renis che ha intonato il classico del 1962.

"Ciao July sono Tony Renis da Roma - ha detto il cantante - ho sentito che tuo padre Mimmo ti cantava la mia canzone 'Quando Quando Quando' quando eri bambina. Ho anche sentito che tu la canti alla tua piccola Kim". Alla sorpresa Giuliana non ha retto alla commozione ed è scoppiata in lacrime. (ANSA).