Hit parade, Guè Pequeno primo, ecco i Deep Purple

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Gue' Pequeno, con Mr. Fini, suo ottavo album, torna in vetta alla classifica dei dischi piu' venduti della settimana secondo Fimi-Gfk, guadagnando un posizione. Risale un gradino del podio anche Ernia con Gemelli, mentre il rapper Tedua con l'album Vita Vera Mixtape, che vede tra le collaborazioni nomi di primo piano della scena rap e trap italiana, perde la vetta e si piazza terzo.

Quarto Tha Supreme che con 23 6451 scalza Lazza con il mixtape J, raccolta di inediti con molte collaborazioni, ora quinto.

In sesta posizione, unica new entry della top ten, il ritorno dei Deep Purple con il loro 21/o album in studio, Woosh!, che conquista anche la vetta tra i vinili.

Chiudono la top ten, Achille Lauro con 1990, il nuovo album che rende omaggio agli anni Novanta e all'anno della sua nascita, Geolier con Emanuele (Marchio Registrato), Ghali con Dna e Marracash con Persona.

Tra i singoli, si conferma in prima posizione a Un passo dalla luna, la hit estiva di Rocco Hunt e Ana Mena. (ANSA).