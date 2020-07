James Thompson torna a suonare in montagna

''Che gioia suonare in un luogo così spettacolare e scoprire che ce la fai ancora e il pubblico ti apprezza anche se sono quasi cinque mesi che non suonavo e cantavo più in pubblico'' confessa James Thompson oggi, alla fine del suo primo concerto dopo la sosta per il coronavirus, all'aperto, sui prati del Cimapedie a 2000 metri sopra Vigo di Fassa, con dietro il gruppo del Catinaccio e le creste puntute dei Dirupi di Larsec. Il suo è uno degli appuntamenti principali dei dodici previsti dal programma ''Panorama Music'', concerti in quota sulle cime della Val di Fassa, che, dopo l'apertura il 12 luglio, si chiuderà il 27 agosto, organizzato ''con spirito di ripartenza e con l'intenzione di offrire spettacoli di qualità in totale sicurezza, rispettando il distanziamento sociale, in perfetta simbiosi tra musica e natura''.

Thompson, nei prossimi giorni sarà poi l'8 agosto al festival Jazz di Naturno in Val Venosta (Bz) e quindi a Trieste per il 14 e 15 agosto in duo col pianista Stefano Franco. In realtà questa estate avrebbe dovuto essere per la terza volta in tour internazionale con Zucchero, ''ma tutto è stato rimandato all'anno prossimo sperando il Covid lo permetta''. Questi mesi, racconta, ''li ho passati a Trento, dove vivo da qualche anno, avendo sposato un trentina doc, suonando in casa il sassofono e il flauto da solo, ma non potendo esercitare la voce, il canto, che se mi fossi messo a farlo nel palazzo avrebbero chiamato la polizia. Per me è stata una sofferenza che a 70 anni l'esercizio quotidiano è importantissimo. Per questo il concerto di oggi era quasi una sfida''.

''Panorama Muisc'', concerti in quota in Val di Fassa, prevede prossimamente, tra l'altro, Mauro Beggio domenica 2 agosto sul Col Rodella di Campitello, Silvia Donati con 'Escrescendum' al Passo San Pellegrino sopra Moena il 13 agosto, Helga Plakensteiner il 20 agosto sull'Alpe di Lusia sopra Moena, e 'Country surprise' di e con Charlie Cinelli a chiusura il 27 agosto di nuovo sul Ciampedie sopra Vigo.