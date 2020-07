Torna Tina Turner, remix di What's Love Got To Do With It

Tina Turner torna sulla scena con un remix di 'What's Love Got To Do With It?'. Il brano esce il 17 luglio ed è il frutto di una collaborazione con il produttore norvegese DJ Kygo. Lo stesso l'anno scorso ha realizzato un remix della canzone di Whitney Houston 'Higher Love'.

L'annuncio è stato fatto da DJ Kygo con un post su Instagram nel quale si mostra con la rocker statunitense, ora cittadina Svizzera, e il titolo dell'hit del 1984. "Non riesco a credere che venerdì esce una versione di 'What's Love Got to Do With It' in collaborazione con Tina Turner - si legge nel post - è in assoluto una delle mie canzoni preferite. Sembra surreale che ho l'opportunità di lavorare con una tale artista leggendaria".

L'ultima volta che la Turner è stata in tour risale al 2008 con 'Tina!: 50th Anniversary Tour', tour del 50/o anniversario nella musica. (ANSA).