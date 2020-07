Top Ten podcast su Spotify, in testa Ruggieri e Fedez/Luis Sal

Per permettere agli utenti di scoprire facilmente nuovi podcast da aggiungere alla propria lista di ascolti, Spotify rende disponibili da oggi in Italia due speciali classifiche: Top Podcast e Podcast di Tendenza. Le due chart - che arrivano in altri 25 paesi oltre l'Italia - offrono agli ascoltatori una risorsa in più per scoprire gli show più ascoltati e i trend del momento, concedendo allo stesso tempo ai podcaster l'opportunità di diffondere i propri contenuti e farsi conoscere da un pubblico più vasto.

Podcast di Tendenza riporta i contenuti in ascesa. Con un algoritmo che permette di scoprire i podcast appena lanciati, questa chart offre agli utenti una grande varietà di opzioni tra cui scegliere, e ai creator la possibilità di scalare le classifiche e raggiungere un nuovo pubblico. Al momento, tra i principali Trending Podcast ci sono: Monologato Podcast - Filippo Ruggieri; Muschio Selvaggio - Fedez e Luis Sal; Elio e le storie Tech; Da Costa a Costa - Piano P; Il Podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia, curato da Fabrizio Mele; The Essential - Will Media; Parliamo di Cose - Jacopo D'Alesio (Jakidale); Blu Notte - Misteri Italiani, curato da Michele D'Innella; Speaking English Now Podcast with Georgiana; Demoni Urbani - Gli Ascoltabili.

Top Podcast include i podcast più popolari determinati dai recenti numeri degli ascolti. Aggiornata mensilmente, ha al momento ai primi dieci posti molti dei titoli dell'altra classifica: Muschio Selvaggio - Fedez e Luis Sal; Il Podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia; Blu Notte - Misteri Italiani; The Essential ma anche Marco Montemagno - Il Podcast - Marco Montemagno; Morgana - storielibere.fm; Daily Cogito - Rick DuFer; Speaking English Now Podcast with Georgiana; Parliamo di Cose - Jacopo D'Alesio (Jakidale); Da Costa a Costa - Piano P. (ANSA).