Sei milioni per la chitarra di Kurt Cobain

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GIU - La chitarra utilizzata da Kurt Cobain durante la registrazione del celebre concerto "Unplugged" dei Nirvana nel 1993 è stata venduta all'asta dalla casa Julien's per sei milioni di dollari, un record per una chitarra.

L'acquirente, presente durante la vendita organizzata a Beverly Hills (California), è l'imprenditore australiano Peter Freedman, fondatore dell'azienda Rde Microphones, che progetta microfoni. Il capitano d'industria ha annunciato che intende presentare lo strumento in varie città del mondo devolvendo il ricavato in beneficenza a favore del mondo dello spettacolo.