Hit parade, Tedua si prende il primo posto

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Tedua debutta al numero 1 della classifica FIMI/GfK degli album più venduti della settimana con "Vita Vera Mixtape". Il mixtape rappresenta la prima parte di un progetto più ampio, la cui seconda tranche "Vita Vera - Mixtape, Aspettando la Divina Commedia" è stata pubblicata oggi. Tante le collaborazioni della scena rap e trap italiana presenti nel disco: Ghali, Capo Plaza, Ernia, Massimo Pericolo, Dargen D'Amico, Madman, Gemitaiz, Tony Effe, per citarne alcuni. Perde la vetta Lady Gaga, con il suo album, tutto da ballare, dal titolo Chromatica. Risale al terzo posto Ghali con Dna.

Fuori dal podio Marracash con Persona, davanti alla new entry Random con il suo primo Ep Montagne Russe: il 19enne, star di Amici Speciali, conta già circa 100 milioni di stream su Spotify e oltre 30 milioni di visualizzazioni su Youtube. Stabile al sesto posto il trapper bolognese Drefgold, davanti a Tha Supreme con 23 6451. Ottava piazza per Gaia - in discesa di tre posizioni -, giovane vincitrice dell'ultima edizione di Amici, con la versione fisica del disco Nuova Genesi, arricchita da tre brani inediti.

Chiudono la top ten i Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall'hype Ringo Starr (in risalita) e il rapper Dani Faiv con Scusate se esistiamo, già anticipato a fine aprile da una selezione in digitale di 7 brani scelti per i fan, secondo sette giorni fa.

Tra i singoli si conferma in vetta Irama con il brano dal sapore estivo Mediterranea (che avrà anche una versione spagnola), con oltre 9,3 milioni di streaming. Menzione per Tedua che piazza tre singoli nei primi 5 posti (e 9 nei primi 14). Tra i vinili, si riprende la vetta il cofanetto Fabrizio De Andrè & Pfm. Il Concerto Ritrovato, storico concerto a Genova del 3 gennaio 1979, ritrovato e restaurato.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 5 all'11 giugno 2020:

1) VITA VERA MIXTAPE, TEDUA (KURAMA S.R.L.-SONY)

2) CHROMATICA, LADY GAGA (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

3) DNA, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

4) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) MONTAGNE RUSSE, RANDOM (VISORY RECORDS-BELIEVE)

6) ELO, DREFGOLD (BHMG/THAURUS/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) 23 6451, THA SUPREME (EPIC-SONY)

8) NUOVA GENESI, GAIA (RCA RECORDS LABEL-SONY)

9) FUORI DALL'HYPE RINGO STARR, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

10) SCUSATE SE ESISTIAMO, DANI FAIV (ARISTA-SONY)

Ecco la classifica dei primi cinque singoli più scaricati:

1) MEDITERRANEA, IRAMA (WM ITALY-WMI)

2) POLVERE, TEDUA, CHRIS NOLAN & AVA FEAT. CAPO PLAZA (KURAMA S.R.L.-SME)

3) LO SAI, TEDUA & SICK LUKE (KURAMA S.R.L.-SME)

4) MAMACITA, BLACK EYED PEAS, OZUNA & J. REY SOUL (EPIC-SME)

5) PARTY HH, TEDUA, LAZZA & CHRIS NOLAN (KURAMA S.R.L.-SME)

Infine la classifica dei vinili:

1) FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM. IL CONCERTO RITROVATO, FABRIZIO DE ANDRÉ & PFM (LEGACY RECORDINGS-SONY)

2) CHROMATICA, LADY GAGA (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

3) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

4) SETTEBELLO, GALEFFI (MACISTE DISCHI/POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

5) I MORTALI, COLAPESCE, DIMARTINO (RCA NUMERO UNO-SONY). (ANSA).