Dagli Strokes a Dion, nuovi album e riscoperte

Ancora qualche consiglio-segnalazione sulle novità discografiche.

THE STROKES - THE NEW ABNORMAL - La band di Julian Casablancas torna ai fasti dagli esordi quando, quasi vent'anni fa, con "Is This It?", stabilirono le regole di un certo modo di concepire il rock ispirato al revival garage-new wave.

Evidentemente la produzione di Rick Rubin ha avuto un effetto salutare sugli Strokes che sembravano un po' prigionieri di una dorata routine. Tutto torna a girare, c'è il tipico canto di Casablancas, riff ad alto tasso di orecchiabilità e ritmiche essenziali. Evidentemente la maturità anagrafica ha avuto effetti positivi, riportando il gruppo di New York al centro della scena.

BADLY DRAWN BOY - BANANA SKIN SHOES - Dopo dieci anni di silenzio discografico, torna il cantautore che si è fatto conoscere con i brani della colonna sonora di "About a Boy", il film tratto dal romanzo di Nick Hornby. Sarà per il lungo periodo di pausa, ma stavolta Damon Michael Gough ha fatto le cose più in grande, allontanandosi dal minimalismo delle sue prime prove per avventurarsi in un mondo musicale ricchissimo di suoni e strumenti. Un elegante universo pop legato al brit pop più melodico che nei momenti migliori dimostra come la capacità di rubare l'orecchio non sia patrimonio esclusivo del mainstream.

SONIC YOUTH - LIVE IN MOSCOW - Un disco per certi aspetti epocale. Era il 1989 e Thurston Moore e compagni, che avevano da poco dato alle stampe "Daydream Nation", titolo fondamentale della storia del rock alternativo, fecero un tour nell'Unione Sovietica. I Sonic Youth erano in stato di grazia: la scaletta è basata fondamentalmente sui brani di "Daydream Nation" e i concerti riflettono in pieno l'apocalisse urbana ritratta nell'album concepito come un attacco feroce alla politica di Ronald Reagan e che oggi, di fronte allo scempio del sogno americano, acquista un sinistro sapore di attualità.

PERFUME GENIUS - SET MY HEART ON FIRE IMMEDIATE - Mike Hadreas, il vero nome di Perfume Genius, ha costruito la sua estetica sulla cognizione del dolore di un ragazzo gay di Seattle (ora trasferito a Los Angeles) vittima di abusi e in guerra con le dipendenze. Questo quinto album prende le mosse dalle grandi voci americane, il suono è più pacato come se fosse l'espressione di una consapevolezza acquisita attraverso la voglia di superare il dolore. E' difficile non pensare ad Antony and The Johnsons (oggi Anohni) o al primo Rufus Wainwright, ma i riferimenti sono ricchi, ci sono echi dei Talk Talk e perfino di Roy Orbison. Rispetto al passato i contorni sono meno definiti, c'è una maggiore varietà di atmosfere, il che lascia sperare che Perfume Genius abbia davanti a se ancora una lunga strada piena di musica.

DION - BLUES WITH FRIENDS - Quando fai un disco e puoi permetterti di invitare a suonare Bruce Springsteen, Van Morrison, Paul Simon, Steve Van Zandt, Bill Gibbons (ZZ Top), Jeff Beck, Brian Setzer e le note di copertina le scrive Bob Dylan vuol dire che sei un mito. Dion DiMucci oggi è un nome quasi dimenticato, ma per la generazione dei grandi appena nominati è stato fondamentale perché con brani come "Runaround Susie" e "The Wanderer" ha fatto da ponte tra il Doo-wop e il Rock'n'Roll. Questo album è dedicato al blues e la cosa migliore è citare le parole del premio Nobel Bob Dylan: "Con il Vaudeville come padre e il Doo-wop delle strade del Bronx come insegnante, Dion ha imparato presto che il modo di essere ascoltati e raggiungere i cuori era cantare usando il ritmo nella voce. E quando hai una voce profonda e ampia come quella di Dion, quella voce può portarti in giro per il mondo e poi tornare a casa, fino al blues... Dion sa cantare e conosce il modo giusto per curare queste canzoni, queste canzoni blues. Ha alcuni amici che sono venuti ad aiutarlo e alcuni sono veri luminari. Ma alla fine è solo Dion, e quella sua voce magistrale che ti farà tornare a condividere queste canzoni blues con lui".