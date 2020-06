Hit parade, Lady Gaga diventa regina

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Il nuovo album, tutto da ballare, di Lady Gaga dal titolo Chromatica debutta al primo posto della classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Il successo della cantante italoamericana, che torna dopo l'affermazione nel film "A Star is born" che le è valso l'Oscar per il brano Shallow, è confermato anche tra i vinili. Nel disco anche tre duetti, con Elton John, Blackpink e Ariana Grande. Al secondo posto il nuovo progetto discografico del rapper Dani Faiv, Scusate se esistiamo, già anticipato a fine aprile da una selezione in digitale di 7 brani scelti per i fan. A completare il podio, tutto rinnovato rispetto a una settimana fa, il secondo capitolo di Il mio gioco preferito di Nek, che va a completare la prima parte uscita circa un anno fa.

Quarto posto per Ghali con Dna, che ancora si mantiene nella parte alta della classifica, davanti a Gaia - in discesa di due posizioni -, giovane vincitrice dell'ultima edizione di Amici, che ha rilasciato la versione fisica del disco Nuova Genesi, arricchita da tre brani inediti. A distanza di sette giorni, il trapper bolognese Drefgold, scivola dalla vetta alla sesta posizione con il nuovo album Elo - il suo secondo di inediti. Perde tre posti anche Marracash, ora settimo con Persona, davanti al rapper torinese Rosa Chemical, con l'album di debutto Forever.

Chiudono la top ten Tha Supreme con 23 6451 e la Dark Polo Gang con Dark Boys Club.

Tra i singoli si conferma in vetta Irama con il brano dal sapore estivo Mediterranea (che avrà anche una versione spagnola), n.1 anche delle classifiche di Spotify con oltre 5,6 milioni di streaming.



Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 29 maggio al 4 giugno 2020:

1) CHROMATICA, LADY GAGA (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

2) SCUSATE SE ESISTIAMO, DANI FAIV (ARISTA-SONY)

3) IL MIO GIOCO PREFERITO (PARTE SECONDA), NEK (FRIENDS & PARTNERS-WMI)

4) DNA, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

5) NUOVA GENESI, GAIA (RCA RECORDS LABEL-SONY)

6) ELO, DREFGOLD (BHMG/THAURUS/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) FOREVER, ROSA CHEMICAL (THAURUS/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

9) 23 6451, THA SUPREME (EPIC-SONY)

10) DARK BOYS CLUB, DARK POLO GANG (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

Ecco la classifica dei primi cinque singoli più scaricati:

1) MEDITERRANEA, IRAMA (WM ITALY-WMI)

2) MAMACITA, BLACK EYED PEAS, OZUNA & J. REY SOUL (EPIC-SME)

3) IL BACIO DI KLIMT, EMANUELE ALOIA (SUNFLOWER-ARTIST FIRST)

4) GOOD TIMES, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

5) SPIGOLI, CARL BRAVE, MARA SATTEI & THA SUPREME (ISLAND-UNI)

Infine la classifica dei vinili:

1) CHROMATICA, LADY GAGA (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

2) FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM. IL CONCERTO RITROVATO, FABRIZIO DE ANDRÉ & PFM (LEGACY RECORDINGS-SONY)

3) SCUSATE SE ESISTIAMO, DANI FAIV (ARISTA-SONY)

4) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

5) THE WALL, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI). (ANSA).