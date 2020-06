Aerosmith confermati agli I-Days l'11 giugno 2021

I-Days Milano tornerà nell'estate 2021, dal 10 al 13 giugno. E arriva la conferma della presenza come headliner degli Aerosmith. La band americana si esibirà venerdì 11 giugno 2021. Prima di loro saliranno sul palco anche i Rival Sons.

I due gruppi si aggiungono alle riconferme della settimana scorsa ovvero i Foo Fighters (12 giugno) e Vasco Rossi (13 giugno 2021).

"Gli Aerosmith sono e rimangono una band al servizio dei propri fan - ha scritto la band sui propri profili social -. È per questa ragione che abbiamo preso la decisione di riprogrammare il tour europeo nell'estate 2021 per preservare la salute e il benessere di tutti durante questi tempi difficili.

Tenete i vostri biglietti. Nel frattempo, auguro a tutti di stare in salute".

Restano validi i biglietti del festival già acquistati per l'edizione di quest'anno saltata causa coronavirus. (ANSA).