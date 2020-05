I Perturbazione, "un disco sull'amore adulto"

I Perturbazione, a loro modo, sono un gruppo fuori dal tempo, fuori dalle mode. "E ne siamo consapevoli. Siamo consci della generazione alla quale apparteniamo e immaginare tutto alla velocità dei più giovani non fa bene a noi e non fa bene a loro", rivendica la band torinese nella volontà di voler "rimanere fedeli a noi stessi". Una consapevolezza che passa, ora, in tempo di musica liquida e di una fruizione estremamente frammentata, da (dis)amore, l'ottavo disco della band che è un concept album composto da 23 brani in arrivo il 29 maggio per Ala Bianca Records, dopo che l'emergenza coronavirus aveva fatto rimandare l'uscita prevista nelle settimane scorse. "Attendevamo che ci potesse essere un minimo di rete distributiva, per noi l'album fisico rappresenta ancora il completamento del nostro lavoro".

Il disco "è il racconto dell'amore e del suo contrario, dell'innamoramento e del disinnamoramento, che sono parte di un tutt'uno - racconta il frontman Tommaso Cerasuolo -. E' la storia tra due persone qualunque, dall'inizio, da quando si conoscono e si piacciono, fino alla fine, passando dalle mille distrazioni che li allontanano piano piano, in un viaggio in rigoroso ordine cronologico. Nelle canzoni in generale si parla poco delle mancanze, delle assenze, dei vuoti più che dei pieni.

In questo doppio album abbiamo affrontato tanti punti di vista, tante inquadrature diverse". Nei 23 brani c'è la scoperta, l'innamoramento, la pienezza della condivisione, il consolidamento, e poi i primi dubbi, le crepe, le bugie, i silenzi, i muri, la distanza, il dolore, le assenze, con la sensazione che l'inizio segni già la fine. "E' il tentativo di parlare dell'amore in modo adulto", spiegano e, senza la velleità di voler mandare necessariamente messaggi contro la violenza sulla donne, aggiungono come "i maschi spesso dimostrano una immaturità emotiva, il disco è un invito a guardarsi allo specchio".

(dis)amore esce mentre il mondo prova faticosamente a tornare alla normalità, dopo la quarantena da coronavirus. "E questa che raccontiamo è una sorta di quarantena amorosa. Ma non credo - spiega Cerasuolo, che 'ostaggio' in queste settimane della didattica a distanza dei due figli e della compagna insegnante e condizionato dagli spazi ristretti della casa non è riuscito a dare sfogo alla sua creatività - che il disco sarebbe stato diverso se fosse stato pensato ora. Nei nostri lavori non ci sono riferimenti alla contemporaneità perché le parole sono capaci di andare oltre le scenografia che ci circonda. E poi non bisogna avere fretta di capire cosa ti sta raccontando il tuo presente".

La pubblicazione del disco è stata anticipata dai brani "Io mi domando se eravamo noi", "Mostrami una donna", "Ti stavo lontano" e "Le spalle nell'abbraccio". Per il momento, però, è ferma l'attività live. "Aspettiamo di vedere come vanno le cose, anche se è evidente che il settore sta vivendo una crisi profonda. Se si riuscisse a trovare un compromesso, noi siamo pronti. Anche portando la musica di porta in porta a chilometro zero".