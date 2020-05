Ligabue festeggia 30 anni di carriera

Barba e capelli lunghi, da barbieri e parrucchieri chiusi ormai da due mesi, Luciano Ligabue in un videomessaggio su Facebook festeggia i 30 anni esatti dall'uscita del suo disco omonimo "Ligabue", che ha segnato l'inizio della sua carriera, e ringrazia i suoi fan.

"Oggi ricorrenza importante, perché 30 anni fa usciva il disco Ligabue - dice Liga nel video casalingo -. Questo per me non è solo un album o il primo album, per me è una porta che si è aperta impensabilmente 30 anni fa per permettermi di vivere questi 30 anni speciali, stupendi, per cui non posso che ringraziarvi veramente di cuore".

"In questi giorni l'emozione ovviamente è tanta - continua il rocker di Correggio -, perché è impossibile non far venire a galla i ricordi, che popolano questi 30 anni. Oggi vorrei soffiare su queste trenta candeline per un compleanno che ha a che fare con un album, ma soprattutto ha a che fare con 30 anni meravigliosi. Grazie davvero tanto per avermeli permessi".