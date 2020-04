Hit parade, Marracash si conferma in vetta

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Langue la classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni di FIMI/GFK. Un immobilismo dovuto alle poche o nulle uscite discorafiche, rimandate a data da destinarsi a causa dell'emergenza coronavirus. Poche le variazioni rispetto a una settimana fa, con Marracash che si conferma in vetta con l'album Persona, uscito già da 24 settimane. Stabile anche Ghali con Dna, al secondo posto. Scambio di posizioni al terzo e quarto posto, con Tha Supreme e il suo 23 6451 che supera Dua Lipa con Future Nostalgia (che però conquista il primo posto tra i vinili).

Sempre quinto The Weeknd con Afterhours, mentre a seguire altro scambio di posizione tra i Pinguini Tattici Nucleari, ora sesti con Fuori dall'hype Ringo Starr, e la vincitrice di Amici, Gaia con Genesi. Ad un anno dall'uscita, Ultimo frequenta ancora le posizioni alte della classifica con Colpa delle Favole, stabile in ottava posizione.

Chiudono la top ten i rapper Lazza con Re Mida (Aurum) e Salmo con Playlist Live, entrambi rientrano tra i primi dieci. Tra i singoli è prima l'unica new entry registrata, ovvero il brano Le feste di Pablo, frutto della collaborazione tra Fedez e la giovane cantante Cara.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 10 al 16 aprile 2020:

1) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) DNA, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

3) 23 6451, THA SUPREME (EPIC-SONY)

4) FUTURE NOSTALGIA, DUA LIPA (WARNER RECORDS-WMI)

5) AFTERHOURS, THE WEEKND (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) FUORI DALL'HYPE RINGO STARR, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

7) GENESI, GAIA (RCA RECORDS LABEL-SONY)

8) COLPA DELLE FAVOLE, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE)

9) RE MIDA (AURUM), LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) PLAYLIST LIVE, SALMO (EPIC-SONY)

Ecco la classifica dei primi cinque singoli più scaricati:

1) LE FESTE DI PABLO, CARA & FEDEZ (POLYDOR-UNI)

2) AUTO BLU, SHIVA & EIFFEL 65 (JIVE-SME)

3) FIORI DI CHERNOBYL, MR.RAIN (WM ITALY-WMI)

4) GOOD TIMES, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

5) ROSES (IMANBEK REMIX), SAINT JHN (B1-SME)

Infine la classifica dei vinili:

1) FUTURE NOSTALGIA, DUA LIPA (WARNER RECORDS-WMI)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

3) ABBEY ROAD, THE BEATLES (UNIVERSAL STRATEGIC-UNIVERSAL MUSIC)

4) GIGATON, PEARL JAM (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) UNKNOWN PLEASURES, JOY DIVISION (LONDON RECORDS-WMI).