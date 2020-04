Pasquetta con la musica live online di #STAYmONday

(ANSA) - ROMA, 11 APR - #StayON - il movimento nato da Live Club e Festival dell'intera penisola coordinato da KeepOn Live - Associazione di Categoria Live Club e festival italiani che dal 16 marzo ha dato vita a più di 650 eventi streaming - ha in programma per il 13 aprile, giorno di Pasquetta, #STAYmONday: evento di chiusura con circa 50 artisti che trasmetteranno in streaming.

#STAYmONday sarà a sostegno dell'Associazione Nazionale D.i.Re "Donne in Rete contro la violenza", la prima associazione italiana a carattere nazionale di centri antiviolenza non istituzionali gestiti da associazioni di donne.

In questo momento, in cui i palchi reali sono fermi, #StayON ha cercato di tenerli vivi in modo virtuale. E in questo momento di crisi sanitaria le nostre case sono i posti sicuri. Ma non per le donne vittime di violenza domestica.

#STAYmONday propone una maratona di dodici ore - dalle 11 alle 23 - di musica, teatro e parole sui palchi virtuali che hanno aderito a #StayON. La direzione artistica dell'evento è affidata a Roy Paci e Rodrigo D'Erasmo. Tra gli altri hanno già aderito Brunori Sas, Ascanio Celestini, Dente, Dimartino, Diodato, Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Leo Gassmann, Enzo Savastano, Frankie Hi-Nrg Mc, Ghemon, Guido Catalano, Jo Squillo, La Municipàl, Antonio Langone, Erica Mou, Malika Ayane, Pau (Negrita), Piero Pelù, Tosca, Valentina Pitzalis, Vasco Brondi.

La staffetta sarà trasmessa sulla pagina facebook di KeepOn Live a "reti unificate" su oltre 50 palchi virtuali che hanno aderito all'iniziativa. (ANSA).