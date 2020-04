Coronavirus, ricoverata Marianne Faithfull

La cantante britannica Marianne Faithfull, icona degli anni '60, è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata trovata positiva al nuovo coronavirus.

Spinta sulle scene a soli 17 anni grazie alla canzone 'As Tears Go By' scritta da Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones, oltre a essere una cantautrice Marianne è stata anche un'attrice sul palco e davanti alle telecamere, lungo una carriera durata cinque decenni. I suoi problemi di tossicodipendenza sono noti, così come i suoi problemi di salute.