Tv: Amici, vince la cantante Gaia

Gaia è la vincitrice dell'edizione 2020 di Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nel confronto finale deciso dal televoto, che le è valso un premio da 150mila euro, Gaia ha battuto il ballerino cubano Javier, al quale è andato il premio di categoria per la danza e il premio Tim della Critica assegnato dai giornalisti, entrambi del valore di 50mila euro. Terza l'altra cantante Giulia, davanti al ballerino Nicolai.

"Mi avete dato la possibilità di riprovarci. Grazie, tutto questo è indescrivibile". Continua a ripetere "Non ci credo, grazie, grazie, grazie", Gaia, mentre stringe a sé la coppa della vittoria ad Amici tra le lacrime. Nel 2016 aveva già partecipato a X Factor, arrivando seconda. "Grazie Maria, perché mi hai permesso di essere me stessa. E' un onore. E grazie anche alle persone che stanno ascoltando la mia musica (l'album Genesi è uscito il 20 marzo, ndr), spero che sia di conforto in questo momento, che passeraà", ha aggiunto.